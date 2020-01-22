У прилетевшего в Санкт-Петербург гражданина КНР коронавирус не подтвердился

У студента из Китая, который был госпитализирован с подозрением на корнавирус обычная ОРВИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.

"У гражданина Китая не подтвердился коронавирус. Анализы готовы, у него обычная ОРВИ", - сказала представитель комитета.

Ранее сообщалось, что гражданин КНР обратился в медпункт аэропорта "Пулково" с жалобами на плохое самочувствие. У него была температура и отдышка. Он прибыл транзитным рейсом из Поднебесной в Северную столицу.

Второй пациент - россиянин. С подозрением на коронавирус прибыл из КНР неделю назад, и с похожими симптомами обратился в медпункт, после чего его отправили в лечебное учреждение.

По предварительным данным, от неизвестного вида коронавируса в Китае умерло уже 17 человек. В связи с распространением коронавируса в режим повышенной готовности перешла Амурская инфекционная больница.