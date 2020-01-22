04 Августа 2020
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Общество Центральный ФО В России Москва
Данила Перов (2020) | Фото: biletservis.ru

Скончался актер сериалов "Универ" и "Марш Турецкого"

Сегодня ночью скончался актер Данила Перов, известный по фильмам "Марка страны Гонделупы", "Посейдон" спешит на помощь", сериалам "Марш Турецкого" и "Универ". Об этом Накануне.RU в пресс-службе театра "Содружество актеров Таганки".

"Сегодня ночью скоропостижно скончался наш друг, товарищ и брат, заслуженный артист России Данила Перов. Невозможно осознать и принять эту утрату, доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Данилы. Будем помнить, любить и поминать добрым словом", - говорится в сообщении.

Актеру был 51 год. О причинах смерти актера не сообщается.

Данила Перов - сын актрисы Раисы Рязановой и актера Юрия Перова. В 1992-м окончил школу-студию МХАТ.

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Скончался актер сериалов "Универ" и "Марш Турецкого"

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Теги: актер, универ, марш турецкого, данила перов



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