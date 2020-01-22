03 Августа 2020
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Политика Центральный ФО В России Москва Московская область
инфографика потребительская корзина 2012 2013, годовой минимум продуктов (2012) | Фото: Накануне.RU

Путин предложил пересмотреть потребительскую корзину

Президент России Владимир Путин призвал скорректировать потребительскую корзину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Об этом глава государства сообщил во время поездки в Усмань Липецкой области, где встретился с представителями общественности.

"Структура ее нуждается в совершенствовании, потому что там, скажем, не помню, в каком процентном соотношении, картофель, жиры и прочее, хлебобулочные изделия большую занимают часть, а овощи, фрукты особенно – их маловато, и рыба, и мясо в этой корзине не занимают должного места. Поэтому она, безусловно, подлежит пересмотру, от нее будет зависеть, конечно, и прожиточный минимум, а от прожиточного минимума – мы это сказали, уже в законе прописано – высчитывается и МРОТ (минимальный размер оплаты труда), одно зависит от другого", - заявил глава государства.

Путин также отметил, что в законе отражен, что МРОТ не может быть меньше, чем прожиточный минимум и что это также предложено зафиксировать в Конституции.

Когда именно будет принято решение неизвестно. Путин отметил, что это требует большого объема работы и подчеркнул, что специалисты уже ведут работу.

Напомним, законодательная инициатива по расширению потребительской корзины была внесена в Госдуму. Об этом сообщил глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов во время последнего в 2019 г. заседания. Он заявлял, что закон может быть рассмотрен уже в весеннюю сессию.

"Вы знаете, что потребительская корзина сейчас состоит из трех частей: продовольственная, непродовольственная и услуги. В целом она оценивается меньше чем в 10 тыс. руб. – это смехотворно. Мы предлагаем в три раза увеличить потребительскую корзину и конкретно продовольственную – в 2,5 раза. А пока нашим гражданам предлагают покупать продукты на 4,8 тыс. в месяц, это 160 руб. в день. Хочется сделать запрос в Московский зоопарк - каково суточное довольствие животных? Что-то мне подсказывает, что у животных оно больше, чем у людей. И это конечно унижение наших граждан", - высказался тогда Миронов.

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Путин предложил пересмотреть потребительскую корзину

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Теги: Владимир Путин, потребительская корзина, МРОТ



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Ранее 18.12.2019 12:53 Мск "У животных довольствие больше": Госдуме предложили в три раза увеличить потребительскую корзину

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