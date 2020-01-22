03 Августа 2020
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буксман александр эмануилович первый заместитель генерального прокурора рф 2018 (2018) | Фото: Накануне.RU

Первый заместитель генерального прокурора подал в отставку

Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман подал в отставку после того, как бывший руководитель Следственного комитета России Игорь Краснов занял пост Генпрокурора России, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник.

Причины такого решения неизвестны. Должность первого заместителя Буксман занял в 2006 г.

Напомним, Совет Федерации 22 января утвердил в должности генерального прокурора России Игоря Краснова, до этого работавшего заместителем главы СКР. Также сенаторы единогласно высказались по освобождению от должности генпрокурора Юрия Чайки – он переходит на работу в полпредство президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

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Первый заместитель генерального прокурора подал в отставку

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Теги: Александр Буксман, первый заместитель генпрокурора, отставка, Игорь Краснов



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Ранее 22.01.2020 11:21 Мск Совет Федерации утвердил Игоря Краснова в должности Генпрокурора России

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