Первый заместитель генерального прокурора подал в отставку

Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман подал в отставку после того, как бывший руководитель Следственного комитета России Игорь Краснов занял пост Генпрокурора России, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник.

Причины такого решения неизвестны. Должность первого заместителя Буксман занял в 2006 г.

Напомним, Совет Федерации 22 января утвердил в должности генерального прокурора России Игоря Краснова, до этого работавшего заместителем главы СКР. Также сенаторы единогласно высказались по освобождению от должности генпрокурора Юрия Чайки – он переходит на работу в полпредство президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.