В Россию завезли коронавирус из Китая: стало известно о двух заболевших

В Россию могли завести коронавирус. СМИ сообщают, что в Боткинской больнице находятся два пациента у которых подозревают то заболевание. Один - россиянин, другой - гражданин КНР.

"Анализы взяты, идет нормальный процесс обследования. Постановка диагноза занимает не одну секунду. Нас интересуют люди, которые были в Китае", - сообщил "Интерфаксу" главврач больницы Алексей Яковлев.

По предварительным данным, гражданин КНР обратился в медпункт аэропорта "Пулково" с жалобами на плохое самочувствие. У него была температура и отдышка. Он прибыл транзитным рейсом из Поднебесной в Северную столицу.

Второй пациент с подозрением на коронавирус прибыл из КНР неделю назад, и с похожими симптомами обратился в медпункт, после чего его отправили в лечебное учреждение.

По предварительным данным, от неизвестного вида коронавируса в Китае умерло уже 17 человек. В связи с распространением коронавируса в режим повышенной готовности перешла Амурская инфекционная больница.