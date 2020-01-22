03 Августа 2020
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Общество Челябинская область
квитанции, счета, ЖКХ, ЖКУ (2018) | Фото: EADaily

В Челябинске тариф на обращение с ТКО вырос на 22,9%

С 1 июля 2020 года платеж за коммунальные услуги для южноуральцев вырастет на 3,6%. С докладом об изменении тарифов на энергоресурсы и коммунальные услуги в регионе на заседании комитета ЗСО по промышленной политике выступил первый заместитель министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Антон Дрыга, передает корреспондент Накануне.RU.

При этом, как отметил замминистра, если отказаться от бюджетного субсидирования, то рост в среднем по области составил бы 17%. На ограничение роста тарифов в бюджете предусмотрено 3 млрд 289 млн руб.

В целом по УрФО платежи в Челябинской области остаются одними из самых низких.

Однако уже в феврале южноуральцы почувствуют рост коммунальных платежей. В декабре был изменен тариф на обращение с ТКО в Челябинском и Карабашском кластере. Так, в Челябинском кластере тариф вырос на 22,9% до 81,84 руб. на человека, а в Карабашском – на 18,7% до 91,08 руб. В среднем теперь жителям придется платить на 15 руб. больше за человека.

Как отметил Антон Дрыга, это связано с изменением территориальной схемы обращения с отходами. Увеличилось количество контейнерные площадок и возросла транспортная работа оператора. В Карабашском кластере прекратилась эксплуатация златоустовской свалки, теперь отходы размещаются на полигоне ТБО в Полетаево. Это расходы были включены в тариф.

При этом с 1 июля 2020 года тариф снова вырастет. Так, в Карабашском кластере рост составит 2%, в Магнитогорском, Кыштымском и Горном кластерах – на 3,6%.

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В Челябинске тариф на обращение с ТКО вырос на 22,9%

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Теги: тариф, ЖКХ, коммунальные услуги, вывоз мусора, ТКО,



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