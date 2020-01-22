Глава КГА Петербурга Григорьев стал «карманным» градостроителем спикера ЗакСа Макарова

Глава Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Санкт-Петербурга Владимир Григорьев, испугавшись потери должности в правительстве после угроз спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, стал его «карманным» чиновником.

Работа Григорьева на должности главы КГА неоднократно вызывала вопросы общественности. Правительственный чиновник Петербурга был замешан в ряде скандальных ситуаций, связанных с выдачей сомнительных разрешений на возведение строительных объектов. Однако один скандал представляет наибольший интерес, учитывая последствия его завершения. Речь идет о конфликтной ситуации, возникшей между Григорьевым и спикером Законодательного Собрания Петербурга Вячеславом Макаровым.

От «мерзости» к «большой дружбе»

В 2017 году Макаров пытался добиться отстранения Григорьева от должности, ссылаясь на коррупционные действия архитектора. Критика в адрес председателя КГА сопровождалась довольно оскорбительными заявлениями спикера ЗакСа. На одном из заседаний петербургского парламента Макаров сообщил, что Григорьев совершил не просто нарушение, а «мерзость».

«Хочу выразиться словами президента: оборзели. Это даже не называется нарушение. Это называется мерзость», — заявил он.

Стоит отметить, что Макаров ранее не прибегал к подобной риторике и высказываниям в отношении высокопоставленных городских чиновников. Это означает, что Григорьев своими действиями затронул личные интересы спикера ЗакСа. Суть конфликта состояла в получении компанией «Шелест-Сквер» разрешения на строительство жилого дома на улице Ропшинской, 10. В рамках строительства объекта требовалось снести двухэтажный авариный особняк Назимова. Макаров при помощи своего излюбленного инструмента в виде «градостроительного терроризма» попытался добиться отмены сноса здания.

Однако Григорьев, пользуясь своим должностными полномочиями, реализовал в данном случае коррупционную схему. Особняк, построенный в 1895 году, по документам оказался возведен в 1947 году, что позволило обойти застройщику запрет на снос исторического здания. В конечном итоге Макаров направил бывшему на тот момент губернатором Петербурга Георгию Полтавченко требование о проведении проверки и отстранения Григорьева от занимаемой должности. При этом сам архитектор был вновь нелицеприятно охарактеризован спикером ЗакСа.

«Я встречался со многими застройщиками, с жителями, проектировщиками. Ни одного человека я не нашел, который бы отозвался хорошо о главном архитекторе», — сообщал Вячеслав Макаров.

К 2018 году, после угроз и давления со стороны главы ЗакСа, конфликт с Григорьевым был «замят», что вызвало искреннее удивление общественности. Макаров публично заявил о «большой дружбе» с архитектором, которая началась «с маленьких недоразумений».

«Карманный» градостроитель Макарова

Сложности в рамках градостроительства в Петербурге возникают из-за специфики Северной столицы, но решаются мирно, в том числе, при непосредственном участии Макарова. Конфликт с Григорьевым, сопровождаемый агрессивной риторикой и попыткой отстранить его от должности, выглядит особенно ярко на фоне других. Столь рьяное желание Макарова спутать коррупционные планы Григорьева объясняется наличием в деле корыстных интересов.

Особняк на улице Ропшинская, 10 находится в Петроградском районе Санкт-Петербурга – фактически вотчине Вячеслава Макарова, в которой он контролирует любой процесс в строительной сфере. Дочь спикера Анна Селегень тесно связана с деятельностью компании «Еврострой», входящей в тройку крупнейших строительных фирм Северной столицы. Анна имела 50% акций данной компании, однако после антикоррупционных расследований в отношении Макарова, дочь любезно передала свою долю в надежные руки свекра – Владимира Селегеня.

При помощи различных инструментов, имеющихся в руках чиновника столь высокого уровня, Макаров долгие годы помогает своей дочери застраивать Петроградский район и обогащаться. Неудивительно, что последствием попытки Григорьева навязать свои правила в вотчине спикера ЗакСа могла стать потеря должности. Поняв, что конфликт с Макаровым ничем хорошим не закончится, Григорьев решил умерить амбиции и завести «большую дружбу» со спикером.

После этого проблем у Григорьева не возникало, ведь он стал фактически «карманным» чиновником, которого прикрывает имеющий влияние в Петербурге Макаров. Коррупционные схемы, о которых ранее уверял спикер, были им не только забыты, но и использованы в своих интересах. Ведь как председатель КГА Григорьев по-прежнему решает вопросы выдачи разрешений на строительство объектов в городе, что выгодно для самого Макарова и его дочери-застройщицы Анны Селегень.