03 Августа 2020
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Общество Челябинская область
челябинская городская свалка, рекультивация, подготовительный этап, (2019) | Фото: Накануне.RU

На рекультивацию челябинской свалки в 2020 году направят более 2,8 млрд рублей

Челябинск в 2020 году получит 2 млрд 850 млн рублей на рекультивацию городской свалки. Об этом на заседании комитета ЗСО по экологии и природопользованию сообщил представитель ФГУП "РосРао" Александр Толмачев, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в ноябре 2019 года проект рекультивации челябинской городской свалки получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Сметная стоимость работ – 4,5 млрд рублей. Рекультивация пройдет в три этапа. Подготовительный этап уже завершен.

В ходе основного этапа работ тело свалки накроют специальным защитным экраном толщиной 1 метр. Затем будет обустроена система сбора и утилизации газа, который есть на свалке, и его безопасное обезвреживание, а также установлена системы по сбору и обезвреживанию свалочных фильтратов.

челябинская городская свалка, рекультивация, подготовительный этап,(2019)|Фото: Накануне.RU

В декабре прошлого года область получила первую федеральную субсидию на рекультивацию свалки в размере 500 миллионов рублей. В декабре с "РосРао" был заключен контракт на выполнение работ на сумму 578 млн руб.

"Мы поставили все необходимые материалы и выполнили работы по переформированию свалочного тела", - рассказал представитель компании.

В 2020 году запланировано выполнение основных работ. На эти цели необходимо порядка 2 млрд 850 млн руб. Закончить работы планируется в 2021 году. Объект будет передан на баланс города. При этом во сколько будет обходиться содержание объекта городскому бюджету в настоящий момент неизвестно. Власти пообещали решить этот вопрос к 2021 году.

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На рекультивацию челябинской свалки в 2020 году направят более 2,8 млрд рублей

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Теги: челябинская городская свалка, рекультивация, подготовительный этап, основной этап, Росрао,



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