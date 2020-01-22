Главу района в Челябинской области признали виновным в мошенничестве при получении бюджетной субсидии

Главу Нагайбакского района Виталия Гайсина признали виновным в мошенничестве.

Гайсин в 2018 году, не имея прав на получение госсубсидии на развитие сельского хозяйства, предоставил ложные сведения о том, что его семья якобы нуждается в улучшении жилищных условий.

Он незаконно получил 1,1 млн руб. из бюджета и распорядился деньгами по собственному усмотрению, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ.

Гайсину дали 3 года условно и назначили штраф в 200 тыс. руб.