03 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Главу района в Челябинской области признали виновным в мошенничестве при получении бюджетной субсидии

Главу Нагайбакского района Виталия Гайсина признали виновным в мошенничестве.

Гайсин в 2018 году, не имея прав на получение госсубсидии на развитие сельского хозяйства, предоставил ложные сведения о том, что его семья якобы нуждается в улучшении жилищных условий.

Он незаконно получил 1,1 млн руб. из бюджета и распорядился деньгами по собственному усмотрению, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ.

Гайсину дали 3 года условно и назначили штраф в 200 тыс. руб.

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Главу района в Челябинской области признали виновным в мошенничестве при получении бюджетной субсидии

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Теги: Виталий Гайсин, мошенничество, глава Нагайбакского района, приговор, суд



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