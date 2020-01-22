03 Августа 2020
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Общество Свердловская область
(2020) | Фото: vk.com/startup_reality_ekb

600 стартаперов подали заявки на бизнес-шоу Игоря Алтушкина

Глава РМК Игорь Алтушкин и бизнес-эксперты Екатеринбурга выбрали 40 стартап-проектов, авторы которых получат приглашение на очный кастинг шоу "#startup_reality.Твой ключ от бизнеса". С конца декабря бизнесмен и Русская медная компания приглашали молодых и начинающих предпринимателей во второй сезон реалити с призовым фондом в шесть миллионов рублей. Организаторы получили сотни заполненных анкет и снятых видеороликов и назначили самым перспективным стартаперам очную встречу. Уже в среду, 29 января они лично представят свои идеи экспертам шоу. Первое мероприятие нового сезона шоу пройдет в Академии единоборств РМК.

У стартаперов будет несколько минут, чтобы презентовать суть своего бизнеса или идеи и ответить на вопросы. Жюри будет оценивать личные качества участников, социальную значимость проекта и его рыночные перспективы. В следующий этап по результатам кастинга пройдут только 18 человек.

Игорь Алтушкин объявил о запуске проекта "#startup_reality.Твой ключ от бизнеса" в 2019 году. Глава Русской медной компании пояснил, что когда-то уговаривал банки поверить в него, а теперь сам хочет помочь молодежи. На поддержку от бизнесмена из списка Forbes в первом сезоне претендовали 450 человек – ровно столько заявок подали начинающие бизнесмены. На кону было участие в уникальном шоу. Презентовать идею можно без готового бизнес-плана, а чтобы получить финансирование, не обязательно победить в финале. На каждом из этапов участники безвозмездно получают гранты для раскрутки собственного дела.

(2020)|Фото: startup_reality

В результате первый грант получили 6 проектов, прошедших отбор, а победителем сезона и обладателем двух миллионов рублей стал Александр Панюта и его бизнес-идея по созданию комплекса "Оберег" - для людей, переживающих возрастные изменения. Все этапы шоу вышли в эфире телеканала РБК и на YouTube.

Чтобы дать шанс остальным, Игорь Алтушкин продлил реалити и запустил второй сезон. Теперь крупные денежные транши достанутся всем трем финалистам: 500 тысяч рублей за третье место, миллион – за второе и два миллиона – за первое. Все они также получат промежуточное финансирование на разработку, запуск и продвижение своего бизнеса. Первые выпуски второго сезона реалити-шоу Игоря Алтушкина выйдут в эфир в феврале на канале РБК и в YouTube.

Следить за проектом можно на YouTube, Facebook, Instagram, на сайте.

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600 стартаперов подали заявки на бизнес-шоу Игоря Алтушкина

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Теги: бизнес-шоу Игоря Алтушкина, startup_reality, Твой ключ от бизнеса



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