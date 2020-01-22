Голунов направил жалобу новому генпрокурору с требованием извинений за преследование

Защита Ивана Голунова обратилась к новому генпрокурору России Игорю Краснову с требованием официальных извинений от государства за незаконное задержание журналиста.

Об этом сообщил ТАСС адвокат Голунова Сергей Бадамшин.

Защитник пояснил, что при прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям прокурор обязан в течение месяца в письменном виде принести извинения от имени государства.

Адвокат журналиста просит признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры.

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников полиции, причастных к преследованию Ивана Голунова. Сам журналист был признан потерпевшим.

Дело Голунова было прекращено связи с недоказанностью его вины. Оно вызвало общественный резонанс странными действиями сотрудников полиции, которые сперва опубликовали фотографии нарколаборатории, якобы обнаруженной в квартире Голунова, потом вынуждены были признать, что снимки не имеют прямого отношения к журналисту. Смывы с рук и срезы ногтей Голунова не выявили следов наркотиков.

Напомним, материалы уголовного дела, по которому задерживали журналиста, засекречены.