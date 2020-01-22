03 Августа 2020
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Общество Курганская область
Дмитрий Коваленко, директор аэропорта Курган (2019) | Фото: Накануне.RU

Курганский областной суд отменил приговор в отношении директора аэропорта Дмитрия Коваленко

Курганский областной суд отменил обвинительный приговор горсуда в отношении директора аэропорта "Курган" Дмитрия Коваленко, передает корреспондент Накануне.RU.

За Коваленко признано право на реабилитацию, с его имущества снят арест.

Напомним, горсуд 31 октября 2019 года вынес Коваленко приговор, ему назначили штраф в размере 1 млн 150 тыс. руб. Коваленко обвиняли в незаконной рубке лесных насаждений в районе аэропорта. Следствие считало, что директор нанес ущерб на сумму в 2 млн руб. Руководитель воздушной гавани считал, что обвинения против него необоснованны.

Коваленко ранее говорил на суде, что обсуждал свою "уголовку" с заместителем министра транспорта РФ Александром Юрчиком. Коваленко отмечал, что в уголовном деле сказано - деревья не являются лесными насаждениями.

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Курганский областной суд отменил приговор в отношении директора аэропорта Дмитрия Коваленко

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Теги: Дмитрий Коваленко, суд, приговор, оправдание



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