Свердловскую область заметет снегом: водителей просят не идти на обгон спецтехники

В Свердловской области в ближайшие дни ожидается сильный снег.

По прогнозам синоптиков, также на дорогах ожидается гололед, метели и порывы ветра до 18 метров в секунду.

Как сообщили Накануне.RU в ФКУ "Уралуправтодор", для предотвращения гололеда и снежного наката задействовано более 60 единиц дорожной техники, в том числе комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы и погрузчики. Водителей просят отнестись к процессу снегоуборки с пониманием, соблюдать правила дорожного движения, не создавать помех для спецмашин и не идти на их обгон.

Всю актуальную информацию о состоянии проезда и дорожно-транспортных происшествиях можно узнать по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора" 8-800-200-63-06. Звонок будет бесплатным.