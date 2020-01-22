Думский комитет по информполитике возглавил Александр Хинштейн

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи возглавит единоросс Александр Хинштейн, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее комитет возглавлял представитель "Справедливой России" Леонид Левин, но сегодня стало известно, что он переходит на работу в аппарат правительства России, где будет курировать информполитику. Госдума сегодня оперативно постановила прекратить полномочия Левина в нижней палате парламента. Его мандат пока останется вакантным, а вот место во главе комитета было передано Хинштейну.

Хинштейн ранее являлся заместителем председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции ГД РФ.