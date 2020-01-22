03 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
Владислав Пьянков (2018) | Фото:Telegram-канал &quot;ТЮРЬМА_LIFE&quot;

В Кургане перед судом предстанет беглый зэк, который напал на таксиста и скрылся в другом регионе России

В Кургане будут судить беглого зэка Владислава Пьянкова.

В августе 2018 года он сбежал из колонии-поселения, где отбывал срок, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

С отверткой он напал на таксиста. Забрав у него деньги, он поместил водителя в багажник, а сам сел за руль и уехал из поселка, где располоена колония. Таксист по пути смог убежать.

Злоумышленник, доехав до одного из СНТ, украл вещи, переоделся в них и покинул регион. Его удалось задержать уже за пределами Курганской области.

Сейчас расследовании уголовного дела завершено.

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В Кургане перед судом предстанет беглый зэк, который напал на таксиста и скрылся в другом регионе России

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Теги: Курган, побег, колония, суд, Владислав Пьянков



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