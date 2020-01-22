В Кургане перед судом предстанет беглый зэк, который напал на таксиста и скрылся в другом регионе России

В Кургане будут судить беглого зэка Владислава Пьянкова.

В августе 2018 года он сбежал из колонии-поселения, где отбывал срок, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

С отверткой он напал на таксиста. Забрав у него деньги, он поместил водителя в багажник, а сам сел за руль и уехал из поселка, где располоена колония. Таксист по пути смог убежать.

Злоумышленник, доехав до одного из СНТ, украл вещи, переоделся в них и покинул регион. Его удалось задержать уже за пределами Курганской области.

Сейчас расследовании уголовного дела завершено.