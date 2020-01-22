Размер денежного довольствия призывников составит 2 тысячи рублей

Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, уточняющий размер дополнительных выплат для военных, проходящих службу по призыву. Также определен размер выплат за особые условия военной службы, передает корреспондент Накануне.RU.

Документ унифицирует денежное довольствие призывников, проходящих службу в Вооруженных силах, МЧС и Росгвардии. Для них предлагается установить единый размер денежного довольствия — 2 тыс руб, а также надбавки за риск, командование воинским подразделением и работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

В законопроекте также предусмотрена индексация выплаты. Указано, что в этом году она будет двойной — за 2019 и 2020 годы.