В Перми задержан подозреваемый по делу о гибели пяти человека в хостеле

Сотрудник Госпожнадзора задержан в рамках расследования гибели пяти человек в пермском хостеле "Карамель", сообщает "РБК".

Представитель Госпожнадзора ранее проверял мини-отель. 21 января он задержан и сейчас находится в изоляторе временного содержания. Официального подтверждения задержания от СКР получить не удалось.

Напомним, в ночь на 20 января в мини-отеле "Карамель", расположенном в подвале жилого дома, произошло затопление горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека госпитализированы, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались.