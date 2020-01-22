В Челябинске президентскую деревню к ШОС и БРИКС могут переделать под спортивный лагерь

В Челябинске президентскую деревню "Белый хутор", которую строят в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, в будущем могут использовать, как спортивный лагерь. Об этом сообщил вице-губернатор Сергей Шаль, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС строили три президентских деревни: "Терема", "Хрустальный", "Белый хутор". 19 июля по итогам визита Владимира Путина на Южный Урал стало известно, что Челябинск лишается права единолично принять саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году. Встреча глав государств пройдет в Санкт-Петербурге, а Челябинск примет 20 мероприятий по линии ШОС и БРИКС.

После переноса саммитов в Санкт-Петербург власти региона сняли ограничения на продажу в поселках "Терема" и "Хрустальный".

"Это изначально частные поселки. Насколько я знаю, там успешно все реализуется, сдается. Мы сняли любые ограничения на продажу, и договорились с застройщиком, что они могут продавать в свободной продаже", - сообщил вице-губернатор Сергей Шаль.

"Белый хутор" возводит ЮУ КЖСИ (принадлежит министерству имущества Челябинской области). Компания планировала построить 72 объекта, из них восемь домов для лидеров стран-участниц, остальные – для сопровождающих.

Как рассказал Сергей Шаль, в настоящий момент совместно с социальным блоком рассматривается возможность использовать "Белый хутор" для нужд Челябинской области.

"Есть планы использовать это как реабилитационный центр и как функциональный спортивный лагерь. На территории поселка есть достаточно свободных пространств для того, чтобы там построить стадион и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Такого объекта у нас нет. Это такой круглогодичный квартирный лагерь, в который могут приезжать на сборы, тренироваться наши спортсмены, а также команды из других регионов. Он удачно расположен. Пока это в планах, мы это обсуждаем", - подчеркнул он.

Рассматриваются и другие варианты.

"Сегодня мы ведем перепроектирование, пока окончательной стоимости нет", - добавил вице-губернатор.