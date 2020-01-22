По делу об обрушении казармы под Омском будут судить 11 человек

По делу об обрушении в 2015 году казармы в Омской области перед судом предстанут 11 обвиняемых, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ. Уголовное дело направлено в суд.

На скамье подсудимых окажутся, в том числе, экс-командир войсковой части 64712 полковник Олег Пономарев и его бывший заместитель полковник Владислав Пархоменко.

Казарма 242-го учебного центра ВДВ в поселке Светлый Омской области обрушилась 12 июля 2015 года. Рухнула часть крыши и стен четырехэтажного здания. Под завалами оказались 42 человека, 23 из них погибли, 19 были госпитализированы, один затем скончался.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу озвучил предварительные причины обрушения казармы в Омске. По его словам, основная причина - некачественно выполненная кладка стен при строительстве казармы в 1975 году.

В ходе предварительного следствия установлено, что казарма возводилась в 1970-х, при ее строительстве были допущены нарушения. В 2012 году здание признали аварийным, однако капитальный ремонт шел без составления проектной документации и учета действительного технического состояния здания. Были нарушены требования безопасности.

По версии следствия, командование войсковой части скрыло низкое качество ремонта от вышестоящих должностных лиц и в декабре 2013 года приняло решение о заселении казармы, хотя строительные работы продолжались.

Общая стоимость капитального ремонта превысила 195,9 миллиона рублей, при этом еще три казармы в этом военном городке находятся в аварийном состоянии. Размещенный в них личный состав был расселен по другим объектам.