По делу об обрушении казармы под Омском будут судить 11 человек

03 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Услуги специалиста: http://remont.youdo.com/facing/walls/wall-decoration/prefabricate/other/p44t/, выбирай!
Объявление: http://perevozki.youdo.com/novosibirsk/zakazgazeli/tag/sgruzchikami/, гарантии.
Услуги мастера: http://remont.youdo.com/repair/kitchen/khrushevka/ тут.



Происшествия Сибирский ФО В России
Омск, обрушение казармы ВДВ (2015) | Фото: omskzdes.ru

По делу об обрушении казармы под Омском будут судить 11 человек

По делу об обрушении в 2015 году казармы в Омской области перед судом предстанут 11 обвиняемых, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ. Уголовное дело направлено в суд.

На скамье подсудимых окажутся, в том числе, экс-командир войсковой части 64712 полковник Олег Пономарев и его бывший заместитель полковник Владислав Пархоменко.

Казарма 242-го учебного центра ВДВ в поселке Светлый Омской области обрушилась 12 июля 2015 года. Рухнула часть крыши и стен четырехэтажного здания. Под завалами оказались 42 человека, 23 из них погибли, 19 были госпитализированы, один затем скончался.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу озвучил предварительные причины обрушения казармы в Омске. По его словам, основная причина - некачественно выполненная кладка стен при строительстве казармы в 1975 году.

В ходе предварительного следствия установлено, что казарма возводилась в 1970-х, при ее строительстве были допущены нарушения. В 2012 году здание признали аварийным, однако капитальный ремонт шел без составления проектной документации и учета действительного технического состояния здания. Были нарушены требования безопасности.

По версии следствия, командование войсковой части скрыло низкое качество ремонта от вышестоящих должностных лиц и в декабре 2013 года приняло решение о заселении казармы, хотя строительные работы продолжались.

Общая стоимость капитального ремонта превысила 195,9 миллиона рублей, при этом еще три казармы в этом военном городке находятся в аварийном состоянии. Размещенный в них личный состав был расселен по другим объектам.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

По делу об обрушении казармы под Омском будут судить 11 человек

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: казарма, обрушение, омская область



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.08.2015 06:05 Мск Установлена связь между ремонтом и обрушением казармы в Омске
Ранее 27.07.2015 15:00 Мск Обрушение омской казармы: почему Шойгу посетовал на советское наследие, а не на сердюковское?
Ранее 24.07.2015 12:46 Мск На месте рухнувшей казармы в Омске поставят часовню или памятный знак
Ранее 24.07.2015 12:16 Мск Шойгу озвучил предварительные причины обрушения казармы в Омске

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров