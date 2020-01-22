Политические баталии: прокуратура Екатеринбурга отсрочила на месяц отчет Высокинского после дискуссии мэрии и депутатов

Депутаты екатеринбургской думы после ожесточенных дискуссий смогли определиться с итоговым проектом документа, регламентирующего отчет главы города Александра Высокинского перед депутатами. Проект был принят на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. Чуть ли не по каждому пункту, казалось бы, формального документа между депутатами и чиновниками вспыхивали ожесточенные баталии. Журналист Накануне.RU присутствовал на заседании.

Помимо депутатов комиссии в зале присутствовал заместитель главы города Александр Ковальчик, начальник юридического управления думы Эльвира Макарова и представители прокуратуры.

Первоначальный проект документа готовил депутат Дмитрий Сергин. Именно он первым взял слово.

"К проекту появился список замечаний от мэрии. Нет предела совершенству. Нам говорят о том, что 1 мая никак нельзя информацию по отчету представить, потому что как раз 1 мая муниципальные предприятия формируют свою отчетность. Эти изменения не хочется вносить", - начал речь городской парламентарий

Поправку о том, чтобы глава города отчитывался на месяц раньше внес депутат Сергей Шадрин. Но прокуратура выступила против.

"Мы против поправки Шадрина. Сведения 1 мая не будут отражать действительности. Мы поддерживаем администрацию в вопросе изменения срока", - отметила прокурор города Светлана Кузнецова.

В ответ Шадрин попросил надзорное ведомство сослаться на какой-либо закон в данном случае. Однако ответа не последовало.

"Вы даже норму закона не можете назвать. Мы не собираемся вмешиваться в деятельность прокуратуры", - парировал политик.

Ситуацию разрядила начальник юридического управления думы Эльвира Макарова.

Как стало известно, есть указ президента, говорящий про те сроки, которые лоббирует мэрия, от 28 апреля 2008 года. В соответствии с ним, отчет главы города может быть представлен только тогда, когда отчитаются все муниципальные предприятия.

В своих поправках чиновники администрации попытались пропихнуть исключение генплана города из отчеты мэра и даже то, чтобы депутаты подавали запросы насчет мэрской работы. Также команда "серого дома" хотела скрыть от народных избранников информацию о работе районных администраций.

За депутата Шадрина вступился Константин Киселев. Депутат выразил свое неудовольствие рядом поправок администрации



"Почему нужно исключать генеральный план из отчета? Он входит в документы стратегического планирования. Поправка Шадрина не ущемляет права прокуратуры. Именно по моей инициативе прокуратура стала субъектом правотворческой инициативы. Об этом нужно помнить. Почему генплан исключать из отчета? Почему о работе районов тоже исключить информацию надо? Вся работа думы построена на рекомендациях. Как так-то? Вы предлагаете принять нам абсолютно беззубый документ, который ограничивает наши права!" - не скрывая эмоций говорил политик.

Во время работы к проекту был принят ряд поправок. Документы оказались в распоряжении Накануне.RU.

Так, депутаты думы добились внесения в отчет пункта о результатах реализации муниципальных программ. Вопрос о муниципальных программах вызывает споры между депутатами и чиновниками. Интересно, что пункт о реализации положений генерального плана не был исключен из отчета.

Чиновники хотят, чтобы депутаты не могли получать информацию о реализации стратегического плана главы города и даже вносить предложения по совершенствованию его деятельности. Это вызвало среди депутатов горячие споры.

После долгих дебатов в итоге был принят проект. Если обобщать, в отчете главы теперь не будет фигурировать такая формулировка, как "технический неуд" за работу. Также он сможет отчитываться на месяц позже срока.

Острые баталии прокомментировал председатель профильной комиссии, депутат ЕГД Алексей Вихарев.

"Мы рассматривали включить показатели работы главы города в акты прокурорского реагирования . Прокуратура аргументировала все это тем, что это их деятельность и в нее не следует вмешиваться. Не совсем корректно выносить главе города меры прокурорского реагирования со стороны думы. В целом, мне кажется, что 28 числа на думе мы обсудим взвешенно документ. Теперь в процесс погружены больше депутатов, чем были. Вопросы направлены на защиту прав граждан. Мы хотим уйти от отчетов бумажных, чтобы они были реальными. Потому что мы живем не в таблицах, а в районах города. Нужно, чтобы жизнь людей изменялась к лучшему, и чтобы все это нашло отражение не на бумаге", - отметил политик.

Депутат Константин Киселев, в целом, был удовлетворен заседанием

"Ничего не получилось у администрации в плане снижения требований. Здесь комиссия настояла на своем. Рассчитываю, что и дума примет соответствующее решение. То, что касается сроков, они были на месяц перенесены. Теперь я думаю, что 50 на 50 состояние вопроса об отчете перед думой. В плане принятия проекта так, чтобы глава города отчитывался полнее о своей работе", - подытожил народный избранник.

Окончательно о том, как именно глава города будет отчитываться перед депутатами, станет известно 28 января на общем заседании думы.