03 Августа 2020
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Общество В России Москва
Маргарита Симоньян, допрос Любви Соболь (2019) | Фото: youtube.com

СМИ: Маргарита Симоньян госпитализирована из-за проблем с сердцем

Главред телеканала RT и МИР "Россия сегодня" Маргарита Симоньян попала в реанимацию, сообщил telegram-канал Mash. По данным канала, журналистку госпитализировали в институт имени Н. В. Склифосовского из-за проблем сердцем. Симоньян, якобы, забрали прямо из Кремля — она почувствовала себя плохо во время совещания.

Симоньян 39 лет. В октябре 2019 года она в третий раз стала матерью. Известно, что на раннем сроке беременности Симоньян госпитализировали в отделение патологии беременности из-за угрозы выкидыша после атаки, которую в редакции "Эха Москвы" на нее устроила оппозиционерка Любовь Соболь.

Позже Маргарита написала в своем telegram-канале: "В связи с сообщениями не отошедших от новогодних праздников сми о том, что у меня сердечный приступ, заявляю, что у меня нет и не может быть сердечного приступа по той простой причине, что у меня нет сердца".

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СМИ: Маргарита Симоньян госпитализирована из-за проблем с сердцем

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Теги: маргарита симоньян, реанимация, госпитализация



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