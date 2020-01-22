03 Августа 2020
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Происшествия Тюменская область
паспорт (2007) | Фото: Накануне.ru

В Тюмени получила документы пенсионерка, прожившая в рабстве 15 лет

В Тюмени сотрудники благотворительного центра помощи "Милосердие" помогли получить паспорт пенсионерке Вере П., которая 15 лет провела в рабстве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе организации.

"Она много лет была в плену у людей, которые и забрали все ее документы, полученные еще в СССР. Сотрудники и добровольцы поздравляют Веру", - отмечается в сообщении.

Сейчас сотрудники "Милосердия" курируют оформление пострадавшей пенсии и ее дальнейшее устройство.

По некоторым данным, речь идет о 15 годах заточения у цыган.

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В Тюмени получила документы пенсионерка, прожившая в рабстве 15 лет

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Теги: Вера П., цыгане, рабство



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