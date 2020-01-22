"Китай еще будет горько жалеть". Рождаемость в стране упала до исторического минимума

В 2019 году рождаемость в Китае упала до минимума за всю историю КНР. Несмотря на ранее отмененные ограничения по рождению второго ребенка, общий коэффициент рождаемости составил всего 10,5 человек на 1000 населения, сообщает Национальное бюро статистики Китая. Почти столько же было в прошлом году в России, где ситуация с рождаемостью является очень неблагополучной.

Суммарный коэффициент рождаемости в Китае, как и в России, тоже составил около 1,5 ребенка на женщину. В результате в стране родилось 14,65 млн детей. Правда, пока это превышает число умерших, но коэффициент естественного прироста тоже снизился до минимума - 3,3 на 1000 населения. К концу 2020-х естественный прирост населения должен и вовсе прекратиться, а население Китая начнет убывать.

Характерно, что численность трудоспособного населения (16-59 лет) за год сократилась на 1 млн и сейчас составляет 896 млн. Но при этом число лиц старше 65 лет всего за год стало больше почти на 10 млн, притом что их в пять раз меньше (176 млн). То есть старение населения Китая идет очень быстрыми темпами.

Почему в Китае такие проблемы с рождаемостью, удастся ли ее повысить и что ждет страну в ближайшем будущем, Накануне.RU рассказал независимый демограф-эксперт Алексей Ракша.

"Власти Китая сделали огромную и неисправимую ошибку, не отменив программу "одна семья - один ребенок" еще 20-25 лет назад. По мере развития и модернизации резко выросла грамотность, доступность контрацепции, чуть позже пришло понимание, что в детей (ребенка) надо вкладывать все больше денег и времени, чтобы он вырос успешным - совершенно типичная ситуация в общемировом контексте. Вообще сейчас рождаемость в таких китайских странах, как Гонконг, Сингапур, Тайвань, самая низкая в мире, наряду с Южной Кореей. Причина этого - в глубоком диссонансе между модернизированной экономикой и занятостью и патриархальными установками внутри семьи. Женщины успешно продвигаются по карьерной лестнице, имеют весьма высокую занятость. А в семье на них до сих пор возложены обязанности по поддержанию порядка и чистоты и при этом по воспитанию детей. Мужчины принимают слишком незначительное участие в этом. Отсюда и рекордно низкая рождаемость. Сеть детсадов и яслей тоже пока плохо развита. Это характерно вообще для всех развитых стран Восточной и Юго-Восточной Азии", - отмечает эксперт.

Он добавил, что еще до введения в конце 1970-х политики "одна семья - один ребенок" в Китае была мягкая политика ограничения рождаемости, при которой она упала с 5 до 2,5 детей на женщину всего за десятилетие. Но власти Китая "перестарались" в ужесточении демографической политики, в чем не было такой необходимости. И уже 30 лет рождаемость там ниже, чем в США. К тому же Китай слишком долго тянул с отменой политики "одна семья - один ребенок".

"В Восточной Азии все это усугубляет трудоголизм, соковыжимательный рынок труда, длительность рабочего дня. Китай ждет застой, как в Японии начиная с 90-х. Чисто по демографическим причинам. Религиозность населения почти нулевая. Нацменьшинства с высокой рождаемостью (уйгуры, тибетцы) активно угнетаемы и составляют слишком малую долю населения. То есть на новую многодетность рассчитывать нельзя. И это только начало. Китай еще будет горько жалеть", - прогнозирует демограф.

Он напомнил, что в стране до сих пор предусмотрены штрафы за третьего ребенка, нет огромного числа льгот, пособий и отпусков, для создания чего понадобится минимум лет десять. А семейный уклад китайцев изменить еще сложнее. Поэтому в обозримой перспективе рождаемость там существенно не повысится. Тем более что там вовсю продолжается быстрая урбанизация, что всегда снижает рождаемость.

"Китай сам загнал себя в ловушку", - подытожил Алексей Ракша.

Он отмечает, что уже сейчас население трех северо-восточных провинций, в том числе граничащих с Россией, сокращается. А рождаемость там еще ниже, чем в среднем по стране. Поэтому Китай будет "всасывать" в себя трудоспособное население бедных стран Юго-Восточной Азии, а затем и Африки. Так, уже в 2009 в Гуанчжоу было около 100 тыс. нигерийцев.

Отметим, что в 2019 году и ВВП Китая вырос всего на 6,1%. Это стало наименьшим показателем с 1990 года, что может быть связано с начавшимся несколько лет назад сокращением численности трудоспособного населения.

Накануне.RU еще в 2014 году писало, что Китай ждут большие проблемы в демографии.