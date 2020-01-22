03 Августа 2020
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Политика В России
Владимир Путин (2019) | Фото: kremlin.ru

Путин призвал не экспериментировать с формой правления в России

Президент РФ Владимир Путин считает нецелесообразными эксперименты с формой правления в России.

В ходе встречи с общественностью глава государства отметил, что в нашей стране - с учетом ее особенностей - должна быть крепкая президентская власть.

Путин отметил, что парламентские республики распространены в мире, особенно в Европе. "Возможно ли это применение у нас? Теоретически - возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет", - сказал Путин, добавив, что "нам лучше не экспериментировать".

Президент также отметил, что парламентская форма правления в ряде случаев сегодня "дает сбои", передает ТАСС. По словам Путина, в других странах политические партии месяцами не могут сформировать правительство, и для России это было бы губительно.

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Путин призвал не экспериментировать с формой правления в России

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Теги: владимир путин, форма правления



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