Смертность от коронавируса меньше, чем от чумы. Но остановить распространение болезни не удаётся

9 погибших из 440 заражённых пневмонией нового типа – значительный показатель, однако этот показатель не катастрофически огромен. Как сообщает Infox, скончались 2,5% процента заболевших, а, для сравнения, от бубонной чумы умирают до 10% заразившихся. Тем не менее, вирус, вакцина от которого ещё не разработана, может распространяться воздушно-капельным путём и передаваться от человека к человеку.

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Китайские власти рекомендовали гражданам без необходимости не приезжать в город Ухань, где началась эпидемия, и не выезжать оттуда. Тем не менее, начинается сезон, когда миллионы китайцев путешествуют по стране в преддверии Праздника Весны - нового года по восточному календарю.

На транспорте, покидающем Ухань, проводятся проверки. Жители многомиллионного города массово раскупают средства индивидуальной защиты, однако полностью прекратить распространение вируса не удаётся.

Многие заражённые могли разъехаться по стране пока протекала инкубационная фаза заболевания. По данным South China Morning Post женщину с симптомами пневмонии нового типа впервые госпитализировали в Макао. При въезде туда несколько дней назад она прошла медицинский контроль, однако тогда признаков болезни не было выявлено.

Напомним, в связи с распространением коронавируса в режим повышенной готовности перешла Амурская инфекционная больница.