Госдума досрочно прекратила полномочия Леонида Левина, уходящего в правительство

Госдума очень оперативно рассмотрела вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Леонида Левина ("Справедливая Россия"), который переходит на работу в аппарат нового правительства России, где будет курировать информполитику. Парламентарии единогласно проголосовали за освобождение мандата Левина (который пока будет оставаться вакантным, в отличие от его поста в комитете по информполитике), передает корреспондент Накануне.RU.

"Я хотел бы поблагодарить свою фракцию, всех коллег. Хочу заверить, что и в новой должности буду максимально эффективно работать. Остаюсь вашим братом", - отметил Левин, прощаясь с парламентом.

"Мои коллеги из президиума просят вас не менять номер телефона", - пошутил спикер Госдумы Вячеслав Володин, провожая Левина.

Планируется, что уже сегодня Госдума может решить вопрос назначения нового главы комитета по СМИ. Есть версия, что им станет депутат от "Единой России" Александр Хинштейн.