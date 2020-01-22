"Эта информация - фейк": в уральском полпредстве заявили, что Цуканов не писал заявления об отставке

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов не писал заявления об отставке.

Сегодня Telegram-канал "Незыгарь" сообщил, что Цуканов якобы написал заявление об уходе с поста полпреда. По данным канала, его может сменить бывший вице-премьер Алексей Гордеев, который не попал в состав утвержденного во вторник нового Правительства России.

Однако сразу два источника Накануне.RU в уральском полпредстве назвали данную информацию недостоверной.

"Работаем в штатном режиме. Эта информация фейк. Никто не писал никакого заявления", - сообщили наши источники.

Напомним, Николай Цуканов занял пост полпреда президента в УрФО летом 2018 года.