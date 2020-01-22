Кабинет "терапии" и бюрократии: эксперты оценили новое правительство и его реальные цели

Новое правительство едва ли решит те проблемы, с которыми не справилось предыдущее, считают экономисты. Но министры будут тщательно "маскироваться", возможно, это даже принесет результат.

"Новое правительство зря называют кабинетом бизнеса – это кабинет бюрократии. Высшая бюрократия просто вынуждена сейчас брать на себя те проблемы, которые предыдущее правительство решать не желало", - рассказал на пресс-конференции в НСН руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

"Чуда не произошло, бабушка не стала дедушкой, и люди это видят, они стали трезвее смотреть", - комментирует член экспертного совета "Деловой России", экономист Владислав Жуковский. Он говорит: "Белоусов (первый вице-премьер Андрей Белоусов – прим. ред.) безусловно талантливый экономист, но это правительство техническое - для спокойного трансфера власти, а не для реализации майских указов и нацпроектов. Белоусов – смотрящий за правительством, близкий Путину человек, прикомандированный от администрации президента. Путина сейчас гораздо больше волнует 2024 год и выборы 2021 года". Эксперт полагает, что нынешние нацпроекты, даже если деньги будут доведены в их рамках до заданных целей – это "поддержка штанов", которая не вызовет взрывного роста экономики. "Медведев правильно сделал, что ушел с этого тонущего "Титаника", чтобы не быть ответственным за все это, когда оно накроется медным тазом", - говорит Жуковский.

Профессор Школы финансов НИУ ВШЭ Александр Абрамов предсказывает, что с приходом в правительство Андрея Белоусова будет усилено давление на министерство финансов и бизнес в части увеличения инвестиций. Возможно, предполагает эксперт, правительство будет более жестко работать с ЦБ на понижение ключевой ставки. Он истолковал и назначение нового министра экономического развития – им стал губернатор Пермского края Максим Решетников. "Новый министр экономического развития это сигнал. Судя по всему, он более-менее знает ситуацию в регионах. Проблема невысокой эффективности нацпроектов в разрыве взаимодействия федеральных властей и регионов как раз", - говорит Абрамов. Что касается обновления социального блока, то эксперт отметил ставку на "более профессиональных людей", тогда как предыдущие члены правительства запомнились резкими заявлениями, участием в пенсионной реформе. Абрамов полагает, что таким образом избавились от "больной памяти" и занялись "терапией".