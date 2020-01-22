Власти Челябинской области продолжают поиск инвестора для строительства конгресс-холла

Власти Челябинской области продолжают поиск инвестора для строительства конгресс-холла на берегу реки Миасс. Об этом сообщил вице-губернатор Сергей Шаль, передает корреспондент Накануне.RU.

"Продолжается поиск инвестора. У нас на сегодняшний день нет никакого решения, что мы будем замораживать или останавливать. Вчера была встреча с одним из инвесторов, который достаточно оптимистично думает на этот счет", - сообщил он.

Часть мероприятий пройдет в конгресс-холле "Таганай 2020". У властей не вызывает сомнения, что объект будет сдан вовремя.

"Он изначально планировался как досугово-развлекательный центр. Таким он и будет. Мы планировали его временного использовать для саммитов, но мы понимали, что это частный объект. Мы давали соответствующие технические задания. Там много больших пространств для того, чтобы большие группы людей могли поместиться. В частности, там будет построен концертный зал на 3,5 тыс. посадочных мест. Инвестор продолжает его строить, как свой частный объект. Есть возможность там провести мероприятия. Мы понимаем, что техническая возможность есть, все зависит в первую очередь от финансовых возможностей инвестора. То, что объект будет закончен и сдан, и по назначению использоваться, это не вызывает сомнения абсолютно", - заявил вице-губернатор.

Накануне стало известно, что конгресс-холл "Таганай-2020", который возводится в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС, будет иметь торгово-развлекательную направленность. "Конгресс-холл "Таганай" станет одним из крупнейших ТРЦ города, с отличительной особенностью - киноконцертным залом вместимостью до 2 500 человек", - говорится на официальном сайте объекта. В здании появятся магазины, кафе и рестораны, а также детские комплексы с аттракционами. Открытие объекта запланировано на первый квартал 2020 года.

Напомним, конгресс-холл "Таганай-2020", который возводится на улице Труда предпринимателем Алексеем Наговицыным, должен был стать основной площадкой саммитов в Челябинске. В 2018 году депутаты Законодательного собрания области одобрили закон о выделении бюджетных гарантий на сумму около 1 млрд руб. под кредит предпринимателю.

Однако 19 июля по итогам визита Владимира Путина на Южный Урал стало известно, что Челябинск лишается права единолично принять саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году, теперь они пройдут в Санкт-Петербурге, но Челябинску оставили часть мероприятий. На прошлой неделе губернатор Алексей Текслер утвердил список мероприятий, которые пройдут в Челябинске в рамках саммитов.