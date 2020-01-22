03 Августа 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Москва
(2004) | Фото

В московском аквапарке ребенка засосало в слив, пока спасатель спал на посту

В московском аквапарке "Лужники" 9-летнего ребенка накрыло волной и засосало в сливную трубу бассейна, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 21 января. Мальчик не смог выбраться самостоятельно и стал захлебываться.

Спасатель, по данным телеканала, в момент инцидента спал на рабочем месте. Ребенка удалось вытащить, он отделался испугом и ссадинами.

Между тем, в самом аквапарке опровергли информацию о спавшем спасателе, передает агенство "Москва". Там заявили, что в данном бассейне вообще нет сливной трубы.

Ранее сообщалось, что на объекте Службы внешней разведки в Москве ребенок захлебнулся в бассейне. 27 октября мальчик играл в бассейне, когда его засосало в сливную трубу. По разным данным, ребенку было 8 или 10 лет.

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В московском аквапарке ребенка засосало в слив, пока спасатель спал на посту

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Теги: аквапарк, москва, ребенок



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