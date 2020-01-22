Филарет намекнул на возможное объединение с канонической УПЦ. Фанар занервничал

Многолетний лидер украинского церковного раскола Михаил Денисенко, он же "киевский патриарх Филарет", заявил, что допускает объединение с канонической УПЦ. Вероятной причиной является то, что его отодвинули от руководства объединенной раскольнической церковью, в связи с чем он воссоздал свой "патриархат". О своих планах Денисенко объявил на пресс-конференции.

На днях он отозвал свою подпись под документом о ликвидации своего "патриархата", которую экуменический патриарх Варфоломей ставил как необходимое условие для выдачи своего томоса. А позже потребовал от Варфоломея вернуть оригинал документа, поскольку то было решение поместного собора и оно не должно храниться на Фанаре, тем более что было принято из-за обмана и под давлением Фанара.

На пресс-конференции он сказал, что объединение с УПЦ возможно, если РПЦ даст УПЦ статус патриархии. Тогда будет единая патриархия, а "ПЦУ" ожидает распад. При этом заявление прозвучало как бы между прочим.

Эксперт Александр Вознесенский пишет, что "ПЦУшники" этого страшно боятся, так как это сделает их структуру мертвой. Он задается вопросом, почему именно сейчас Филарет это озвучил.

"Филарет решил вроде как бы случайно запустить эту тему. Но, лично мне кажется, в этом есть свой грамотный расчет. Эта информация рассчитана не столько для украинского пользователя, и даже не столько для РПЦ, сколько она предназначается для глав других поместных церквей. Филарет в своей речи пытался показать, что с его точки зрения ситуация по Украине на межцерковном уровне зашла в тупик и никто ее решить не может. И на этом фоне он предлагает как бы рецепт решения проблемы: дайте патриархат для УПЦ, я присоединяюсь к УПЦ, а "ПЦУ" станет мертвой структурой, которая вынуждена будет влиться в патриархийное объединение", - написал в Facebook Вознесенский.

По его мнению, Филарет чувствует себя ключиком к решению вопроса и будет действовать по принципу "набивай себе цену до тех пор, пока не набьют морду". Он считает, что сам Филарет думает, что ввиду важности его фигуры его могут принять в Церковь даже без покаяния.

Правда, с учетом твердости предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия такой вариант практически исключен. В то же время Филарет дает сигнал Фанару, что может отомстить самым неожиданным образом.

И, судя по всему, Варфоломей услышал Филарета. Фанар уже опубликовал официальный список "иерархов" объединенной раскольнической церкви, в котором поставил Филарета на первое место. Однако вряд ли он удовольствуется такой подачкой.