03 Августа 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
Жилой вагончик (2019) | Фото: СУ СКР по ЯНАО

Жителя аварийного дома на Ямале "расселили" в автовагончик

Прокуратура Тазовского района обязала предоставить жителю аварийного дома из села Находка благоустроенное жилье. Ранее его переселили в автовагончик, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Заявитель по договору социального найма жил в квартире в многоэтажке. Проверка показала, что несущие конструкции здания настолько износились, что угрожают безопасности жильцов. Однако в результате расселения дома, пожилой пострадавший получил вместо квартиры автовагон, который не соответствует нормам, предъявляемым к жилому помещению. Нахождение там зимой в условиях отсутствия резервного источника энергоснабжения для локальной системы обогрева угрожает его жизни.

Прокурор района обратился в суд с иском к администрации Находки, требуя предоставить пострадавшему квартиру по договору социального найма во внеочередном порядке. Иск удовлетворен.

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Жителя аварийного дома на Ямале "расселили" в автовагончик

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Теги: село Находка, аварийное жилье, автовагон



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