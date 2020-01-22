Жителя аварийного дома на Ямале "расселили" в автовагончик

Прокуратура Тазовского района обязала предоставить жителю аварийного дома из села Находка благоустроенное жилье. Ранее его переселили в автовагончик, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Заявитель по договору социального найма жил в квартире в многоэтажке. Проверка показала, что несущие конструкции здания настолько износились, что угрожают безопасности жильцов. Однако в результате расселения дома, пожилой пострадавший получил вместо квартиры автовагон, который не соответствует нормам, предъявляемым к жилому помещению. Нахождение там зимой в условиях отсутствия резервного источника энергоснабжения для локальной системы обогрева угрожает его жизни.

Прокурор района обратился в суд с иском к администрации Находки, требуя предоставить пострадавшему квартиру по договору социального найма во внеочередном порядке. Иск удовлетворен.