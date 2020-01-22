На родине нового министра науки и высшего образования РФ назвали проблемы сферы образования, которые придется решать Фалькову

Новый министр науки и высшего образования России Валерий Фальков стал, как отмечают эксперты, "достойным сыном земли Сибирской", пополнившим федеральный сонм "птенцов тюменской матрешки". Коллеги экс-ректора ТюмГУ говорят о нем как о профессионале, который "может выслушать всех и принять взвешенное решение", что "особенно важно для политика федерального уровня". Как именно покажет себя министр нового кабинета, покажет время, однако в напутствии Фалькову с малой Родины уже обозначены проблемы, которые следует решить. Подробнее – в материале Накануне.RU.

Напомним, новый кабинет министров сформирован 21 января. Фальков, ранее попавший в состав комиссии, которая изменит Конституцию, назначен министром науки и высшего образования России.

Валерий Фальков родился 18 октября 1978 г. в Тюмени. В 1995 – 2003 гг. учился по специальности "Юриспруденция" в университете, который впоследствии возглавил. Кандидат юридических наук. В 2003-12 гг. трудился на различных должностях – заведующий кафедрой, заместитель директора института государства и права, проректор по дополнительному образованию, директор института права, экономики и управления – в ТюмГУ. В 2012 г. стал ректором вуза.

Политикой Фальков занимался задолго до ухода в федеральное Правительство. В 2006 – 13 гг. он был членом избирательной комиссии Тюменской области с правом решающего голоса, в 2013 – 16 гг. – депутатом гордумы, председателем постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям. В 2016 г. избрался в областной парламент, став главой комитета по социальной политике.

Кто станет и.о. ректора, остается загадкой – новый министр сам выберет своего преемника на этом посту.

На назначение отреагировал губернатор Тюменской области Александр Моор. На своей странице "ВКонтакте" он, в частности, отметил, что "регион подтвердил статус кузницы управленческих кадров".

"Свою работу продолжают министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Министром науки и высшего образования назначен наш земляк Валерий Фальков. Желаю удачи и верю в успех", - написал Моор.

Спикер областной думы, где новый министр проработал несколько лет, Сергей Корепанов отметил, что назначение "свидетельствует о серьезном кадровом потенциале региона" и "высоком профессионализме тюменских управленцев".

"Это решение вполне логично. Валерий Николаевич давно к нему шел. Как известно, были разные варианты развития его дальнейшей карьеры. У него – содержательная трудовая биография, ему удалось пройти все управленческие ступени в Тюменском государственном университете и стать ректором вуза. Он возглавляет Совет ректоров Тюменской области, а также принимает самое активное участие в общественной жизни региона. Во многом благодаря его усилиям приняты многие региональные законы в социальной сфере", - подчеркнул Корепанов.

Благодаря усилиям Фалькова руководство трех субъектов Тюменской области, а также представители бизнеса и науки включились в работу по созданию регионального научно-образовательного центра. Корепанов выразил надежду, что "все начинания по преобразованию ТюмГУ в вуз международного уровня будут продолжены".

"Очень позитивно оцениваю тот факт, что министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, работавшие в составе предыдущего правительства, сохранили за собой посты. Теперь к ним присоединился и Валерий Фальков. Я искренне желаю всем нашим землякам-министрам успешной работы на благо России", - подытожил Корепанов.

Другие коллеги Фалькова отмечают его умение выслушивать разные точки зрения и принимать в итоге взвешенное решение, что крайне полезно на федеральном уровне.

"Фальков – спокойный, рассудительный специалист. Он возглавлял комитет по социальной политике. Умеет прислушиваться к мнению разных сторон, в частности, разных партий, что самое главное, это в нынешних политических реалиях умеют не все. В его работе министром образования это важно. Он – ректор одного из лучших по показателям вузов. Тюменский госуниверситет (ТюмГУ) ему обязан, например, попаданием в рейтинг 100 лучших вузов России, появлением крупнейшего научного центра в "тюменской матрешке"", - сказал Накануне.RU либерал-демократ Артем Зайцев.

По мнению депутата, работая министром науки и высшего образования России, Фальков принесет в сферу много нового, при этом качество образования должно быть одинаковым на всех уровнях – от города до села.

"Об этом говорил президент Владимир Путин: надо не просто посмотреть на образование в целом и привести эту сферу к стандартам, а взглянуть на систему нестандартно, у Фалькова это получится", - считает Зайцев.

Профессионализм Фалькова отметила и зампред комитета по социальной политике областной думы, куда входил Фальков, Тамара Казанцева.

"Фальков вполне соответствует должности министра. Я к нему обращалась по поводу студентов ТюмГУ. Речь шла о переводе с платного обучения на бюджет, спорных вопросах о проживании в общежитии. Я увидела, что он прислушивается к мнению людей и принимает взвешенные решения", - сказала Казанцева.

Она особо отметила, что надо увеличивать субсидию на школьное питание учеников 1-4 классов и количество бюджетных мест в вузах.

"Проблемы эти в ведении не только Фалькова, но он может повлиять на их решение. У нас есть способные студенты из небогатых семей, которые не могут позволить себе высшее образование", - сказала Казанцева.

Она добавила, что в курсе витавшей в воздухе информации о возможном назначении Фалькова первым заместителем губернатора Тюменской области, и в этом смысле назначение бывшего ректора ТюмГУ федеральным министром – потеря для региона.

"Он был наиболее достойной кандидатурой из тех, кого, как я знаю, могли назначить на этот пост. Фальков – молодой, образование позволяет, имеет большой опыт работы и высокий авторитет на уровне области", - сказала Казанцева.