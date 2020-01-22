Погоня со стрельбой. В Зауралье ловили пьяного водителя, который снес машины возле полицейского отдела

В Шумихе 37-летний местный житель устроил массовую аварию.

После ссоры со своей женой он пьяным сел за руль и специально начал таранить припаркованные машины, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Все произошло ночью 19 января - на своей "Ладе" злоумышленник начал врезаться в автомобили, которые были припаркованы у здания шумихинского отдела полиции. Также он повредил машину сотрудников полиции, которые начали его преследовать.

Сотрудники МВД устроили погоню за водителем и смогли остановить его только после того, как выстрелили по колесам из табельного оружия.

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании в отношении мужчины меры пресечения.