03 Августа 2020
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Общество В России Москва
крымский мост, море, крым,корабль (2018) | Фото:Накануне.RU

Минэнерго предложило обезопасить энергомост "Россия – Крым", создав "зоны безопасности"

Правительство России предложило ввести вокруг объектов энергетической системы страны зоны безопасности. Их обозначили в законопроекте, внесенном в Госдуму. Нижняя палата парламента рассмотрела документ в первом чтении, передает корреспондент Накануне.RU.

"Внесение указанных изменений обусловлено необходимостью усиления мер по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, имеющих критические элементы и особый статус. В первую очередь это относится к объектам электросетевого энергомоста Российская Федерация - полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край - Крым, которые выделяются наличием в их структуре критических элементов, их линейностью и пролеганием подводной части в зоне Керченского пролива, регулируемой особыми, в том числе международными правовыми, отношениями", - говорится в пояснительной записке законопроекта.

Размеры зоны и способы обеспечения безопасности будет определять правительство России. По словам замминистра энергетики России Анастасия Бондаренко, охрану зоны энергомоста "Россия – Крым" будет осуществлять Росгвардия.

 

 

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Минэнерго предложило обезопасить энергомост "Россия – Крым", создав "зоны безопасности"

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Теги: энергомост, газопровод, крым, керченский пролив, зоны безопасности



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