03 Августа 2020
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Общество Свердловская область
телефон связь компьютер офис (2006) | Фото: Накануне.ru

Свердловский Роспотребнадзор открыл "горячую линию", посвященную снюсам

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области запустило "горячую линию", посвященную так называемым снюсам.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства, специалисты дадут разъяснения о запрещенной некурительной никотинсодержащей продукции и рисках ее употребления. Исследования подтвердили, что никотин там содержится в концентрациях, превышающих допустимое содержание в 20-30 раз по сравнению с нормативом для табачной продукции. Это соответствует одномоментному выкуриванию 20-30 сигарет.

Свои вопросы жители Свердловской области смогут задать в будние дни с 8.30 до 17 часов. "Горячая линия" будет работать до 3 февраля, ее телефоны опубликованы на сайте регионального Роспотребнадзора. По этим же номерам свердловчане смогут заявить о продаже снюсов в магазинах и торговых точках Среднего Урала.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге суд заблокировал сразу 15 сайтов, где торговали снюсами.

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Свердловский Роспотребнадзор открыл "горячую линию", посвященную снюсам

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Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

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Теги: горячая линия, снюсы, Роспотребнадзор



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