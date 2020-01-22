Свердловский Роспотребнадзор открыл "горячую линию", посвященную снюсам

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области запустило "горячую линию", посвященную так называемым снюсам.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства, специалисты дадут разъяснения о запрещенной некурительной никотинсодержащей продукции и рисках ее употребления. Исследования подтвердили, что никотин там содержится в концентрациях, превышающих допустимое содержание в 20-30 раз по сравнению с нормативом для табачной продукции. Это соответствует одномоментному выкуриванию 20-30 сигарет.

Свои вопросы жители Свердловской области смогут задать в будние дни с 8.30 до 17 часов. "Горячая линия" будет работать до 3 февраля, ее телефоны опубликованы на сайте регионального Роспотребнадзора. По этим же номерам свердловчане смогут заявить о продаже снюсов в магазинах и торговых точках Среднего Урала.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге суд заблокировал сразу 15 сайтов, где торговали снюсами.