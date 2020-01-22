Челябинск примет в 2020 году 20 мероприятий по линии ШОС и БРИКС

Челябинск примет в 2020 году 20 мероприятий по линии ШОС и БРИКС, в которых примут участие более 3 тысяч человек. Об этом на заседании организационного комитета области по подготовке к проведению мероприятий ШОС и БРИКС сообщил губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

Город примет 10 мероприятий по линии ШОС и 10 мероприятий БРИКС. В частности, в городе пройдет бизнес форум стран ШОС, совещание министров транспорта стран ШОС, форум глав регионов, заседание молодежного совета ШОС, деловой форум ШОС, встреча министров промышленности стран БРИКС, форум по вопросам урбанизации, спортивные игры стран БРИКС и др. Основное количество мероприятий пройдут весной – летом.

Уже заявлено участников более 3 тыс. человек. Алексей Текслер подчеркнул, что Челябинск будет принимать международные делегации, в город приедут иностранные министры и главы регионов. И именно от того, какое впечатление город произведет, по словам губернатора, будет зависеть имидж региона на ближайшие годы.

В связи с этим Текслер поручил своевременно подготовить все объекты. На совещании с докладом по этому вопросу выступила глава Челябинска Наталья Котова. По словам градоначальника, на подготовку к саммитам городу было выделено более 7,2 млрд руб. в 2019-2020 гг. Большая часть средств уже израсходована.

Глава региона поручил минфину области обеспечить своевременное финансирование мероприятий, а также усилить контроль за расходованием средств.

Особое внимание губернатор поручил обратить внимание на содержательную часть.

"Прошу не забывать, нам важно не только показать регион, но и достичь реальных результатов. Приедут федеральные министры, в повестку надо вложить нашу содержательную часть", - отметил он.

Уже в мае Челябинск будет принимать первый Форум глав регионов стран ШОС. (19-21 мая).

Текслер напомнил, что для региона этот форум является ключевым, поскольку Область выступили инициатором данного мероприятия.

"Обращаю внимание на содержательную сторону. Форум должен стать действующей площадкой для выстраивания межрегионального сотрудничества. Прошу серьезно подготовиться к мероприятию, чтобы мы могли получить практическую пользу", - подчеркнул он.