03 Августа 2020
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Политика В России
Александр Матовников (2020) | Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Бывший полпред в СКФО назначен заместителем главкома сухопутных войск

Александр Матовников, ранее занимавший пост полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, назначен заместителем главкома сухопутными войсками. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Другим указом на должность полпреда в СКФО был назначен Юрий Чайка, экс-генеральный прокурор РФ.

Прежний заместитель главкома сухопутными войсками, генерал-полковник Александр Ленцов назначен советником министра обороны РФ.

Генерал-лейтенант Матовников работал полпредом в СКФО с 2018 года, до этого занимал пост командующего силами специальных операций—заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ.

Является выходцем из органов госбезопасности (в 1986 году был зачислен в группу "А" Седьмого управления КГБ СССР). Принимал участие в спецоперациях по освобождению заложников и нейтрализации террористов, в том числе при захвате больницы в Буденновске, на Дубровке (захват "Норд-Оста") и в Беслане. Впоследствии был переведен в командование сил специальных операций Минобороны РФ, где занимался координацией действий личного состава во время крымского кризиса, а позже принимал участие в некоторых операциях в Сирии (за это 28 декабря 2017 года получил из рук Владимира Путина медаль "Золотая звезда Героя России").

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Бывший полпред в СКФО назначен заместителем главкома сухопутных войск

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Теги: александр матовников, заместитель главкома сухопутных войск



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