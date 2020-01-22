03 Августа 2020
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Паспорт Украины (2015) | Фото:

Британия внесла украинский трезубец в перечень экстремистских символов

Полиция Великобритании внесла трезубец с украинского герба в список символов террористов и экстремистов. Также в перечень попал "волчий крюк" нацистов из запрещенного в России "Азова".
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Посольство Украины в Великобритании потребовало убрать госсимвол из запрещенного списка и заявило, что не приемлет никаких объяснений и ждет только официальных извинений.

Британское посольство ответило в Facebook, что "глубоко уважает официальные символы украинской государственности" и признает трезубец как главный элемент герба страны, а также поддерживает незалежность Украины и рассчитывает на углубление двусторонних отношений. Однако исключать трезубец из списка экстремистских символов отказалось. Извинений тоже не последовало.

Характерно, что Киев не возмутился попаданием в список "Азова".

Как ранее сообщало Накануне.RU, осенью 2019 года 40 американских конгрессменов потребовали у Госдепа признать полк "Азов" террористической неонацистской организацией.

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Британия внесла украинский трезубец в перечень экстремистских символов

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Теги: Украина, Великобритания, экстремизм



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