Британия внесла украинский трезубец в перечень экстремистских символов

Полиция Великобритании внесла трезубец с украинского герба в список символов террористов и экстремистов. Также в перечень попал "волчий крюк" нацистов из запрещенного в России "Азова".

Посольство Украины в Великобритании потребовало убрать госсимвол из запрещенного списка и заявило, что не приемлет никаких объяснений и ждет только официальных извинений.

Британское посольство ответило в Facebook, что "глубоко уважает официальные символы украинской государственности" и признает трезубец как главный элемент герба страны, а также поддерживает незалежность Украины и рассчитывает на углубление двусторонних отношений. Однако исключать трезубец из списка экстремистских символов отказалось. Извинений тоже не последовало.

Характерно, что Киев не возмутился попаданием в список "Азова".

Как ранее сообщало Накануне.RU, осенью 2019 года 40 американских конгрессменов потребовали у Госдепа признать полк "Азов" террористической неонацистской организацией.