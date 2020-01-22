Правительство предложило больше не поддерживать генерации, работающие на торфе

Госдума в первом чтении рассмотрела поправки, отменяющие меры поддержки генерациям, работающим на торфе, передает корреспондент Накануне.RU. По словам заместителя министра энергетики РФ Анастасии Бондаренко, с собственниками генераций отмена обсуждалась. Минэнерго считает, что открывать новые станции, работающие на торфе, в России не планируется. А отмена поддержки для торфяных станций будет стимулировать их перейти на другие, более экономически эффективные виды топлива. Примечательно, что в Министерстве энергетики торф относят к невозобновляемым видам энергоносителей.

По словам Бондаренко, меры поддержки оказываются не государством, это перерасчеты, которые возможны для генераций внутри рынка, если они работают на возобновляемых видах топлива.

Депутат Валерий Гартунг ("Справедливая Россия") заявил, что не видит причин, по которым нужно отказываться от поддержки генераций, работающих на торфе, поскольку по факту, особенно в болотистой России, этот вид топлива является вполне себе возобновляемым. "По торфу-то мы вообще в мире вне конкуренции! Почему мы не развиваем этот вид электроэнергетики?", - спросил парламентарий.

По данным депутата Кирилла Черкасова (ЛДПР), от 200 до 260 млн т торфа образуется в России ежегодно. Он выразил недоумение тем, что в России торфяную энергетику хотят похоронить, тогда как во всем мире этот вид топлива выходит на развитие.

Законопроект был поддержан в первом чтении.