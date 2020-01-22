Не стали тормозить: создание поста зампреда Совета безопасности РФ Госдума одобрила во втором чтении

Госдума во втором чтении рассмотрела законопроект, предусматривающий создание поста заместителя председателя Совета безопасности России. Законопроект был внесен президентом России и накануне, 21 января, был одобрен в первом чтении. В третьем чтении его рассмотрят 23 января, передает корреспондент Накануне.RU.

В пояснительной записке законопроекта говорится, что зампред Совета безопасности (как и другие члены СБ) должен будет соответствовать следующим требованиям: "Заместителем Председателя Совета Безопасности, Секретарем Совета Безопасности, постоянными членами Совета Безопасности и членами Совета Безопасности могут быть граждане Российской Федерации, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства".

"В соответствии с Конституцией РФ глава государства формирует состав Совета безопасности. Президент посчитал, что Совет требует расширения", - заявил полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх, представляя документ накануне.

Депутат Николай Коломейцев спросил, не нужно ли ввести ограничение по гражданству других стран еще и на членов семьи заместителя председателя Совбеза, но Минх ответил, что это было бы излишне, поскольку такое ограничение уже есть в других законодательных актах.

"Поживем – увидим", - ответил Минх на вопрос о том, почему именно сейчас возникла необходимость создать эту должность. "То, что говорил Путин, когда проинформировал всех о необходимости ввести такую должность, мне не хочется повторять, вы и так все эти слова слышали, поэтому мне здесь добавить нечего", - заключил полпред президента.