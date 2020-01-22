"Остаюсь вашим братом": Госдума проводила в правительство эсера Леонида Левина

Госдума проводила в правительство главу комитета по информполитике Леонида Левина ("Справедливая Россия"). Теперь он будет курировать ту же информационную политику и СМИ в аппарате правительства России. Мандат депутата останется вакантным до проведения выборов в одномандатном округе.

"Я хотел бы поблагодарить свою фракцию, всех коллег. Хочу заверить, что и в новой должности буду максимально эффективно работать. Остаюсь вашим братом", - отметил Левин, прощаясь с парламентом.

"Мои коллеги из президиума просят вас не менять номер телефона", - пошутил спикер Госдумы Вячеслав Володин, провожая Левина, передает корреспондент Накануне.RU.