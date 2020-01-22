03 Августа 2020
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Политика В России Москва
Леонид Левин (2016) | Фото: Накануне.RU

"Остаюсь вашим братом": Госдума проводила в правительство эсера Леонида Левина

Госдума проводила в правительство главу комитета по информполитике Леонида Левина ("Справедливая Россия"). Теперь он будет курировать ту же информационную политику и СМИ в аппарате правительства России. Мандат депутата останется вакантным до проведения выборов в одномандатном округе.

"Я хотел бы поблагодарить свою фракцию, всех коллег. Хочу заверить, что и в новой должности буду максимально эффективно работать. Остаюсь вашим братом", - отметил Левин, прощаясь с парламентом.

"Мои коллеги из президиума просят вас не менять номер телефона", - пошутил спикер Госдумы Вячеслав Володин, провожая Левина, передает корреспондент Накануне.RU.

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"Остаюсь вашим братом": Госдума проводила в правительство эсера Леонида Левина

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Теги: леонид левин, госдума, правительство



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