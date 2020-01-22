В Когалыме бродячие собаки растерзали человека

В Когалыме найден труп человека, который, предположительно, уже после смерти обглодали бродячие собаки. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства смерти пострадавшего, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным "СургутИнформТв", тело погибшего несколько дней пролежало на улице, его обглодали собаки: местные жители заподозрили неладное, когда заметили, как шумная стая агрессивных животных не может что-то поделить. Как оказалось, "боролись" животные за тело.

В пресс-службе окружного управления СКР Накануне.RU сообщили, что 3 января в дачном массиве Когалыма, на улице Южная, нашли тело погибшего. Проводится проверка.