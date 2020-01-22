Вместо еды доставлял наркотики: в Екатеринбурге задержан курьер, оказавшийся "закладчиком"

В Екатеринбурге задержали 22-летнего молодого человека, который оказался наркокурьером. Свою деятельность он вел под видом доставщика еды.

Как сообщили Накануне.RU в фонде "Город без наркотиков", ранее он устроился в один из специализированных сервисов, но вместо положенной доставки еды занимался доставкой так называемых "закладок" до разных мест. При этом официально парень проработал всего пару недель и за это время вышел лишь на одну смену: получил фирменную одежду и исчез, даже не забрав зарплату за отработанное время.

В дальнейшем молодого человека задержали с партией наркотиков, которые тот разносил по городу. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Екатеринбурге были обнаружены объявления о работе курьером в ресторане, которые на самом деле представляют собой вакансии для "закладчиков".