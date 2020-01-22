03 Августа 2020
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Политика В России Москва
встреча президента с руководством Госдумы и Совета Федерации (2018) | Фото: duma.gov.ru

Володин похвалил состав нового правительства: "Учли наши пожелания"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что доволен составом нового правительства и ждет формирования расписания правительственных часов. Он заметил, что пожелания думы были учтены при формировании кабинета министров. "Были заменены министры в тех сферах, которые вызывали беспокойство: образования, культуры, здравоохранения, социальной политики. Там, где все хорошо, сохранилась преемственность", - отметил Володин на заседании Госдумы. Он поблагодарил и Медведева за плодотворное сотрудничество правительства и Госдумы, "несмотря на сопротивление отраслевых министров и аппарата", передает корреспондент Накануне.RU.

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Володин похвалил состав нового правительства: "Учли наши пожелания"

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Теги: вячеслав володин, госдума, правительство



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