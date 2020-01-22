Для улучшения показателей. В Зауралье экс-полицейский подкинул мужчинам наркотики, а после сам их арестовал

В Зауралье будут судить бывшего полицейского, который договорился с мужчинами, чтобы подкинуть им наркотики - после этого сам силовик этих мужчин и задержал, тем самым улучшив свои показатели работы.

Следствие считает, что с 2014 по 2018 год полицейский решил завысить показатели раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Трех граждан он уговорил именно под обманным предлогом, чтобы они хранили у себя наркотики.

Сейчас расследование уголовного дела завершено.