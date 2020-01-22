Жириновский предложил обезопасить Госдуму от нового вида пневмонии

Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил разобраться с новым видом пневмонии, вспышка которой произошла в Китае. "Если действительно есть такое заболевание, то надо обезопасить Госдуму, сократить число контактов, заседаний. Но мне кажется, что это провокация", - заметил политик, намекнув, что это могут быть происки "западных партнеров". Спикер Госдумы поручил комитету по здравоохранению разобраться с информацией по коронавирусу, передает корреспондент Накануне.RU.