03 Августа 2020
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Политика В России
Максим Акимов (2018) | Фото: infox.ru

СМИ: Бывший вице-премьер получил предложение возглавить "Почту России"

Бывшему вице-премьеру Максиму Акимову предложили возглавить "Почту России", он дал согласие, сообщает РКБ.

Кроме того, по данным источника издания, Акимов получал предложение возглавить Калужскую область, но не принял его.

Максим Акимов с 2018 года занимал пост вице-премьера, курировал в правительстве отрасли связи и транспорта, а также развитие цифровой экономики. 21 января был объявлен новый состав кабмина, в котором Акимова не оказалось.

Представитель "Почты России" заявил, что у них нет информации о смене генерального директора. С нынешним главой Николаем Подгузовым был заключен трудовой контракт до 2024 года.

Как сообщало Накануне.RU, в 2018 году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко жестко отчитала гендиректора "Почты России" Николая Подгузова за запуски дорогих беспилотников на фоне низких зарплат почтальонов.

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СМИ: Бывший вице-премьер получил предложение возглавить "Почту России"

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Теги: максим акимов, почта россии



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