СМИ: Бывший вице-премьер получил предложение возглавить "Почту России"

Бывшему вице-премьеру Максиму Акимову предложили возглавить "Почту России", он дал согласие, сообщает РКБ.

Кроме того, по данным источника издания, Акимов получал предложение возглавить Калужскую область, но не принял его.

Максим Акимов с 2018 года занимал пост вице-премьера, курировал в правительстве отрасли связи и транспорта, а также развитие цифровой экономики. 21 января был объявлен новый состав кабмина, в котором Акимова не оказалось.

Представитель "Почты России" заявил, что у них нет информации о смене генерального директора. С нынешним главой Николаем Подгузовым был заключен трудовой контракт до 2024 года.

Как сообщало Накануне.RU, в 2018 году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко жестко отчитала гендиректора "Почты России" Николая Подгузова за запуски дорогих беспилотников на фоне низких зарплат почтальонов.