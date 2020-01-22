03 Августа 2020
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Политика Центральный ФО Приволжский ФО В России Пермский край
Максим Решетников (2017) | Фото: Пресс-служба Кремля

От министра Решетникова ждут новую модель экономического развития регионов

Экс-губернатор Пермского края Максим Решетников на посту министра экономического развития должен будет выстроить новую модель экономического развития регионов. Такое мнение в своем телеграм-канале "Политджойстик" высказал российский политтехнолог Марат Баширов.

"Новый инвестиционный цикл - это про его основную задачу. Получается, что Минэк поворачивается лицом к внутристрановым задачам. Орешкин явно увлекался макроэкономикой, спорил с Набиуллиной, чем только подрывал единство экономической политики", - высказал мнение эксперт.

Телеграм-канал "Незыгарь" сообщает, что на посту министра экономики, Решетников будет работать под контролем Михаила Бабича - бывшего полпреда президента в Приволжском федеральном округе. Задачей Решетникова станет наведение порядка со статистикой, макроэкономическими показателями и анализ реализации нацпроектов.

По словам политолога Алексея Швайгерта, ожидать от экс-губернатора на новом посту столь масштабных проектов, как в Прикамье, не стоит.

"Решетников попал в непростую аппаратную историю. Нужно понимать, что министр сам по себе не является центром принятия решений. Не секрет, что достаточно серьезные ресурсы зачастую, не особо подчиняясь министру, реализуют его замы. В этом смысле надо посмотреть, позволят ли Решетникову назначать удобных ему заместителей. Или это будут ставленники каких-то прежних руководителей или ставленники других интересантов. В данном случае существует риск, что тот же Решетников может оказаться сапожником без сапог. Вроде бы ты министр экономики, а заместители у тебя другому господину служат. Это практика бюрократической системы. Здесь Решетникову придется достаточно непросто, ему нужно будет маневрировать, балансировать между разными интересантами, а любое такое маневрирование не предполагает жестко централизованных решений, которые он пытался проводить единолично в Пермском крае. Представить, что Решетников ударяет кулаком по столу и говорит: "Нет, я сказал, что будет так", - это очень смешно, потому что вокруг него будут люди, которые, не факт, что согласятся с его позицией",

Напомним, глава края Максим Решетников покинул губернаторский пост и назначен в новое Правительство России министром экономического развития.

Решетников был губернатором с сентября 2017 года. С апреля 2012 года работал руководителем Департамента экономической политики и развития Москвы. Выборы губернатора состоятся 13 сентября.

По некоторым данным, врио губернатора могут представить уже завтра. Одни источники утверждают, что исполнять обязанности главы региона будет кто-то из местной элиты, другие, в качестве кандидатов на врио главы называют "варягов" - заместителей губернатора Свердловской области.

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От министра Решетникова ждут новую модель экономического развития регионов

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Теги: Максим Решетников, министр экономического развития, назначение, проекты



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