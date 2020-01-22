03 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
щучье администрация (2015) | Фото: Накануне.ru

Следователи из Кургана нагрянули с обысками в отдел полиции в Щучье

21 января вся полиция Щучанского района "стояла на ушах" - в межмуниципальный отдел полиции нагрянули с обысками их коллеги из Следственного комитета.

В СУ СК России по Курганской области Накануне.RU подтвердили факт обысков.

"Мы подтверждает проведение нашими сотрудниками следственных действий. В интересах следствия более подробная информация не разглашается", - отметили в ведомстве.

В УМВД России по Курганской области информацию об обысках в отделе полиции в Щучье не прокомментировали.

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Следователи из Кургана нагрянули с обысками в отдел полиции в Щучье

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Теги: Щучье, полиция, отдел, СК, обыск



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