Следователи из Кургана нагрянули с обысками в отдел полиции в Щучье

21 января вся полиция Щучанского района "стояла на ушах" - в межмуниципальный отдел полиции нагрянули с обысками их коллеги из Следственного комитета.

В СУ СК России по Курганской области Накануне.RU подтвердили факт обысков.

"Мы подтверждает проведение нашими сотрудниками следственных действий. В интересах следствия более подробная информация не разглашается", - отметили в ведомстве.

В УМВД России по Курганской области информацию об обысках в отделе полиции в Щучье не прокомментировали.